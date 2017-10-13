К 135-летию со дня рождения Льва Дашкевича и Янки Купалы открылась выставка

12 Октября 2017 18:08

В Национальном историческом музее Беларуси - выставка к 135-летию со дня рождения фотохудожника Льва Дашкевича и поэта Янки Купалы. Часть экспозиции посвящена дружбе и совместной работе выдающихся личностей - фотографа и поэта. Это совместный проект литературного Купаловского музея, исторического музея и Национальной библиотеки Беларуси.

Выставка знакомит с редкими снимками. На открытие выставки приехал из Москвы внук белорусского фотомастера Лев Дашкевич-младший и подарил историческому музею семейную фотокамеру.

Представлены оригиналы фотографических работ Льва Дашкевича, выполненные мастером в разных манерах и техниках.