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К 135-летию со дня рождения Льва Дашкевича и Янки Купалы открылась выставка
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12 Октября 2017 18:08

К 135-летию со дня рождения Льва Дашкевича и Янки Купалы открылась выставка

В Национальном историческом музее Беларуси - выставка к 135-летию со дня рождения фотохудожника Льва Дашкевича и поэта Янки Купалы. Часть экспозиции посвящена дружбе и совместной работе выдающихся личностей - фотографа и поэта. Это совместный проект литературного Купаловского музея, исторического музея и Национальной библиотеки Беларуси.

Выставка знакомит с редкими снимками. На открытие выставки приехал из Москвы внук белорусского фотомастера Лев Дашкевич-младший и подарил историческому музею семейную фотокамеру.

Представлены оригиналы фотографических работ Льва Дашкевича, выполненные мастером в разных манерах и техниках.

  

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