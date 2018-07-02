К 130-летию святой блаженной Валентины Минской проходит выставка

По местам жизни блаженной Валентины Минской. К 130-летию святой в столичной галерее проходит выставка пленэрных работ от 16 художников из Беларуси, России, Молдовы и Украины. Около месяца международная команда мастеров писала на малой родине духовной заступницы. Сейчас в выставочных залах представлено около полусотни полотен в разных техниках и жанрах. Это не только канонические изображения, но и авторские картины на темы Года малой родины и памяти блаженной Валентины Минской.

Также за время путешествия по местам жизни Валентины Минской у художников состоялась встреча с воспитанниками Ивенецкого дома-интерната для детей-инвалидов с особенностями физического развития. Кстати, международный проект "Святость земли белорусской" - благотворительный. Все работы на выставке можно приобрести, тем самым сделать пожертвование в помощь интернату.