IOWA впервые снимает клип в Беларуси

17 Апреля 2018 21:30

IOWA - трио из Беларуси впервые снимает клип на родине. Популярная инди-поп-группа работает в стенах "Беларусьфильма". В прошлом году IOWA была удостоена Российской национальной музыкальной премии как "Лучшая поп-группа", статистика их клипов на YouTube исчисляется миллионами просмотров. Камерную историю о взаимоотношениях между мужчиной и женщиной воплощают в одном из павильонов национальной киностудии. С артистами на площадке продакшн несколько десятков специалистов. Премьера клипа на новый сингл группы "Молчишь на меня" запланирована на май. Кстати, партнер солистки IOWA Екатерины по съемочной площадке в новом ролике - звезда телесериала "Кухня" российский актер Марк Богатырев.

Благодаря техническому потенциалу "Беларусьфильм" востребован у популярных исполнителей. В стенах киностудии над созданием своих шоу работали Ани Лорак и Сергей Лазарев.