Интрига сохраняется на "Славянском базаре в Витебске"

Буквально через час здесь начнется первый финал международного конкурса исполнителей эстрадной песни. Конкурсанты исполнят "Славянский хит". Стоит отметить, что программа фестиваля насыщена мероприятиями самого разного формата. В Летнем амфитеатре сегодня прошел юбилейный концерт композитора Александра Морозова. В этом году именно он возглавляет жюри конкурса. Но, пожалуй, самым ярким и креативным событием стал День молодежи. Арт-парад, фестиваль танца, молодежных субкультур и здорового образа жизни, а еще выставки и перформансы. Молодежный праздник продолжается и в эти минуты. Сейчас на площади Победы идет битва диджеев.

Подробно о событиях "Славянского базара" расскажет наш корреспондент Ольга Масловская. Фестиваль в режиме нон-стоп. Минувшей ночью последний концерт завершился с первыми лучами солнца, и уже утром новые репетиции и саунд-чеки. "Славянскому базару" мало одних суток и недостаточно одной сцены. Даже такой большой, как сцена Летнего амфитеатра. День отдан репетициям, чтобы вечером удивить зрителя. Внутри мандраж, а на шее теплый платок. Кубинская конкурсантка Ребека Эмбиль перед выступлением бережет связки. Комфортных плюс 22 для ее голоса мало. Украинка Мила Нитич, эффектно скинувшая в полуфинальном выступлении туфли, пока на сцене сдержанна. Но ведь еще не вечер.

Перед белорусским конкурсантом Евгением Курчичем сегодня стоит непростая задача. В качестве песни для первого дня финала он выбрал композицию Владимира Мулявина.

Белорус выйдет на сцену под девятым номером. Сегодня молодые исполнители будут выступать в сопровождении Национального академического концертного оркестра Беларуси под управлением Михаила Финберга. Прямую трансляцию из Летнего амфитеатра будет вести Белтелерадиокомпания. За опытом освещения таких масштабных проектов, как "Славянский базар", приезжают телевизионщики из разных стран мира. Благодаря сотрудничеству витебский фестиваль знают на всех континентах.

По всему миру через соцсети разлетаются из Витебска и фотографии. Своими впечатлениями от фестиваля делятся артисты.

Несколько обновлений, посвященных концерту в городе над Двиной, успели увидеть подписчики Instagram Николая Баскова.

Активно выкладывают фотографии счастливчики, которым удалось сфотографироваться со звездами фестиваля.

А они, в свою очередь, не устают признаваться в любви "Славянскому базару".

Витебский фестиваль любят за то, что он разный. Ярким и незабываемым этот день сделала молодежь. На “Славянском базаре” день молодых и креативных. Арт-парад собрал представителей самых популярных направлений молодежной жизни. На площади Победы место нашлось для спортсменов, танцоров, художников.

Модные и устремленные вперед, они помнят прошлое. К Вечному огню участники Дня молодежи возложили цветы.

В эти минуты молодежный праздник продолжается. На битву диджеев вход бесплатный. До поздней ночи в свете фонарей удивлять публику будут и участники феста уличного искусства. В полночь - огненная шоу-программа и музыкальное представление "Бит семи ветров”.