Культура
8 Апреля 2018 21:21
Интервью с представителем Беларуси на "Евровидении-2018" ALEKSEEV
Ровно месяц остается до конкурса "Евровидение". На неделе стал известен номер, под которым представитель Беларуси выйдет на сцену. ALEKSEEV выступит под восьмым номером восьмого мая. Магия чисел? Не думаю. Скорее, просто совпадение. Артист сделал паузу в своем концертном туре и начинает промоподготовку к "Евровидению". Никита Алексеев сегодня приехал в Минск, чтобы встретиться с белорусскими журналистами. А впереди - участие в официальных вечеринках конкурса и общение с прессой Мадрида, Амстердама, Тель-Авива.
Буквально утром пользователи сайта Белтелерадиокомпании могли задать любой вопрос Алексееву во время онлайн-конференции. Таких пришло более сотни.
Евгений Перлин расспросил о том, что осталось за кадром (видео).
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