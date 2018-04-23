24 Апреля 2018 08:08

Языковеды Национальной академии наук отправились в путешествие по областным и районным центрам Беларуси. Институт языкознания имени Якуба Коласа сегодня и завтра проведет серию выездных семинаров к Году малой родины. Первая встреча - в Любани. Ведущие ученые и краеведы представят доклады по исследованию языка, народной культуры и истории регионов. Встречи пройдут в Ошмянах, Витебске, Мире, Несвиже и других городах Беларуси.