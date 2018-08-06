Игорь Лученок отмечает 80-летие

Сегодня Игорь Лученок принимает поздравления. Композитору, чье творчество знают и любят многие поколения, исполнилось 80 лет! Народный артист Советского Союза, автор множества кантат, сонат, увертюр, но наиболее известен и любим публикой как песенник. Это он написал музыку к таким хитам, как "Алеся", "Полька белорусская", "Мой родны кут".

Куранты городской ратуши каждый час отсчитывают припевом "Песни про Минск". Автор - коренной минчанин, сегодня юбиляр.

Юг Минска. Когда-то Червенский тракт, окраина, сегодня - динамичный центр. Здесь, на улице Маяковского, в августе 1938 года родился Игорь Лученок. Мать - химик-биолог, отец - артист театра Владислава Голубка. Семья жила в деревянном доме. В 13-метровую комнату папа будущего композитора нес любой инструмент - скрипку, гармошку, цимбалы. Мечтал, чтобы сын стал музыкантом.

Мечта сбылась: сын - народный артист СССР. Но от родительского дома, как и от того времени, осталось только воспоминание. Семья много переезжала: Марьина Горка, Могилев. Сегодня окна квартиры Игоря Лученка выходят на центр столицы. Панорама - парк Горького, цирк и площадь Победы, которая для Лученка главный символ: его отец воевал, мать с детьми жила в эвакуации под Ростовом. После войны вернулись в Беларусь.

Героической теме Лученок посвятит не одну песню. Как и лирической.

Он положил на музыку почти всю белорусскую классику, посвященную любви. Свою же вторую половину встретил в Марьиногорской библиотеке.

По сегодняшний день - председатель Союза композиторов Беларуси. Домашний рояль не отдыхает. Произведение из последних - песня к 100-летию Вооруженных Сил Беларуси. Композитор-академист и автор рок-оперы. Но всенародную любовь ему принесли песни. Многие хиты слушатель считает народными. Творец и политик. Преданный коммунист. Хранит партийный билет и не стесняется советского прошлого. Сегодня юбиляр принимает поздравления, а в конце сентября готовит авторский вечер.