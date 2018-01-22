I Республиканский детский фестиваль "Китайская звезда" в Минске

22 Января 2018 15:27

Школьников из разных населенных пунктов страны объединил в Минске I Республиканский детский фестиваль "Китайская звезда". В качестве иностранного у учащихся китайский язык, а потому и для номеров они выбрали восточные единоборства, традиционные танцы и музыкальные хиты Поднебесной. На необычном открытом уроке побывала Александра Кавелич.

Эти юные артисты только осенью впервые сели за парты. В качестве иностранного изучают китайский язык. И уже сегодня не только разговаривают, но и поют на языке Поднебесной. Свои лингвистические и музыкальные способности ученики демонстрируют во время творческого конкурса - со сцены первоклассники поздравляют зрителей с Новым годом.

"Китайская звезда" объединила юных школьников из разных уголков страны. Все участники I Республиканского фестиваля изучают язык Поднебесной, а потому для своих номеров выбрали различные направления искусства восточной страны.

Традиционные китайские мелодии, театральные зарисовки и даже настоящие музыкальные хиты. Шестиклассники из Орши превратили свое выступление в дискотеку - популярную композицию подсмотрели в китайском хит-параде.

Кстати, именно китайский язык в качестве иностранного выбирают все больше школьников. Только в столице его изучают сразу в пяти школах и гимназиях.

Игорь Карпенко, Министр образования Беларуси: "В прошлом году мы разработали стратегию изучения китайского языка и культуры. Это и проведение стажировок для того, чтобы пообщаться с носителями, это привлечение иностранных специалистов. Это и вопросы подготовки учебников, учебных пособий. Это тема для нас сегодня тоже актуальная".

Цуй Цимин, Чрезвычайный и Полномочный посол Китая в Беларуси: "Язык - это мост дружбы между странами. И мы очень рады, что белорусская молодежь интересуется изучением китайского языка. Поэтому мы решили организовать это мероприятие. И, возможно, в скором времени подобный фестиваль пройдет уже в Китае".

Его гостями могут стать и победители конкурса "Китайская звезда". Лучших среди маленьких артистов на первом творческом форуме выбрали сразу в семи номинациях.

Для десятков участников этот фестиваль стал не просто конкурсной площадкой, но и настоящим открытым уроком в творческом формате. С помощью музыкальных, танцевальных и даже акробатических номеров ученики делятся своими знаниями о восточной стране, а значит вместе еще ближе знакомятся с ее культурой.