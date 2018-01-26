Голоса эпохи. Вспоминаем и прощаемся с легендарными артистами советской эстрады

28 Января 2018 21:35

На неделе мы вспоминали легендарных артистов советской эстрады, правда, увы, в их отсутствии. Миллионы людей с уверенностью могут сказать, что росли на их песнях.

Голос эпохи - Владимир Высоцкий 25 января отметил бы свой 80-летний юбилей. Суперзвезда, как сказали бы сегодня, правдоруб и кумир многих поколений ушел слишком рано - в 42. Но навсегда остался одним из самых цитируемых поэтов.

Звонкое сопрано Советского Союза, эстрадная Золушка - Людмила Сенчина скончалась после продолжительной болезни. С народной артисткой России прощаются сегодня в Петербурге.

Ну, а ровно год назад в последний путь под легендарную "Малиновку" белорусы проводили Александра Тихановича. По-настоящему народный артист, любимец публики не справился с тяжелым недугом. Самого узнаваемого из "Верасоў" похоронили на Восточном кладбище Минска рядом с культовыми белорусскими деятелями.