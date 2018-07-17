Главные награды и неповторимые эмоции на "Славянском базаре"

На площадках "Славянского базара" главные действа уже завершились, впрочем, музыкальная столица продолжает жить в фестивальном ритме. Накануне ночью состоялась торжественная церемония закрытия музыкального форума. Яркое шоу длилось более трех часов. На концерте разрешилась и музыкальная интрига - кому достанется Гран-при конкурса молодых исполнителей. Главную награду и неповторимые эмоции из Витебска увезет румынский вокалист Марчел Рошка. Фестивальное послевкусие в репортаже Ольги Масловской.

Неделю Витебск жил в фестивальном ритме. Это значит, почти не спал. Более сотни проектов на 17 площадках: презентации, спектакли, звездные часы и концерты, которые заканчивались с первыми лучами солнца.

Впечатления о большом празднике музыки увезут представители 41 страны. Гостями фестиваля стали более 5 тысяч человек. А сколько туристов в эти праздничные дни посетили город на Двине, подсчитать невозможно.

События фестиваля освещали почти 400 журналистов из Беларуси, России, Украины, Израиля, Литвы, Латвии, США, Сербии. И сегодня новостные ленты наполнены фотографиями из Летнего амфитеатра, где накануне состоялась торжественная церемония закрытия XXVII фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске". Более трех часов 6-тысячный зал подпевал любимым артистам.

Во время шоу разрешилась и главная интрига последних дней - кому достанется Гран-при состязания молодых исполнителей? Два конкурсных дня определили двух лидеров. Амре из Казахстана и румынский вокалист Марчел Рошка получили от судей одинаковое количество баллов. Для принятия решения у жюри была ночь.

Третью премию жюри решило разделить между двумя конкурсантами - Сильвией из Польши и белорусом Евгением Курчичем.

Второй премии удостоена Мила Нитич из Украины.

И вот он - компромисс: первую премию конкурса молодых исполнителей "Витебск-2018" увозит вокалист из Казахстана Амре, а обладателем Гран-при признан Марчел Рошка из Румынии.

В детском конкурсе победу в этом году праздновала Украина - Гран-при у 12-летнего Александра Балабанова. А белорус Артем Скороль в школьном сочинении "Как я провел лето" расскажет, как стал обладателем второй премии витебского конкурса.

"Славянский базар" открывает новые имена и пользуется авторитетом у признанных мастеров сцены. Юбилеи на фестивале отметили композиторы Игорь Лученок и Александр Морозов. А чтобы зажечь именную звезду на Площади звезд в Летнем амфитеатре, в Витебск приехала народная артистка Казахстана Роза Рымбаева.

Над тем, чтобы фестиваль получился, в разных странах работали сотни человек – режиссеры, художники, продюсеры и, конечно, команда профессионалов из Витебска. Все эти дни дирекция фестиваля в круглосуточном режиме координировала деятельность множества творческих групп. Не успел закончиться XXVII фестиваль, а здесь уже знают, каким будет XXVIII.

А пока праздник продолжается. В Летнем амфитеатре еще прозвучат позывные "Славянского базара". Сегодня с аншлагом прошел сольный концерт Елены Ваенги, ночью выступят звезды шансона, а завтра Витебск встречает группу "Мумий Тролль".