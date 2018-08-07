Гедемин возвращается в Лидский замок

Именно этот князь приказал построить во время своего правления в 14 веке девять тысяч девятое оборонительное сооружение в романском стиле. Бронзовая конная статуя на гранитном постаменте появится около северной стены замка и возвысится над землей на пять с половиной метров. Средства на возведение знакового для города памятника собирали сами лидчане.

Сергей Оганов, скульптор, член Белорусского союза художников:

"Наша оригинальная идея была в том, чтобы как-то она отличалась. Одно из них - это был вот этот плащ, который охватывает полностью часть фигуры лошади, постамента и символизирует собой какой-то покров, которым покрывает князь все свое государство".

Сегодня эскиз скульптуры - единогласно утвержден Республиканским художественно-экспертным советом по монументальному искусству. Архитекторы работают над его замечаниями и приступают к изготовлению модели в классическом размере - один к четырем. Символ города украсит территорию Лидского замка весной следующего года.