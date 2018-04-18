19 Апреля 2018 15:27

Галерея Савицкого приглашает вдохновиться искусством Балкан глазами плакатов.

Проект объединяет около 30 работ из 11 балканских стран. Авторы - графические дизайнеры и художники. Плакатные художественные произведения освещают разные культурные события - спектакли и выставки, концерты и фестивали.

Работы были отобраны из фондов Международной триеннале сценических плакатов, которая проходит в Софии более 20 лет. Сегодня и завтра можно оценить многогранность искусства плаката.