Культура
19 Апреля 2018 15:27
Галерея Савицкого приглашает вдохновиться искусством Балкан
Галерея Савицкого приглашает вдохновиться искусством Балкан глазами плакатов.
Проект объединяет около 30 работ из 11 балканских стран. Авторы - графические дизайнеры и художники. Плакатные художественные произведения освещают разные культурные события - спектакли и выставки, концерты и фестивали.
Работы были отобраны из фондов Международной триеннале сценических плакатов, которая проходит в Софии более 20 лет. Сегодня и завтра можно оценить многогранность искусства плаката.
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