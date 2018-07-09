Фестивальный Витебск принимает первых гостей "Славянского базара"

Аккредитации на XXVII Международный форум уже получили без малого 2 тысячи человек. В числе первых технические службы, журналисты, творческие коллективы. Среди звездных гостей певица Зара. Именно она сегодня вечером первой выступит на главной сцене фестиваля - в Летнем амфитеатре. В программе "Мир вашему дому" примут участие и специальные гости.

Ольга Соколова, руководитель службы аккредитации XXVII Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске": "Некоторые звезды, бывает, приезжают впритык к концерту или своей репетиции. Они не успевают, поэтому администраторы, которые прикреплены к их коллективу, просят, чтобы мы изготовили их аккредитации. А некоторые приходят сами, фотографируются и получают аккредитации".

В эти минуты в Музее истории Витебского художественного училища проходит презентация выставки "Осип Цадкин. Возвращение". Выдающийся скульптор минувшего столетия - яркий представитель Парижской школы. Его малой родиной является Витебск.