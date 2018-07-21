Фестиваль средневековой культуры под Минском

Сегодня под Минском развернулась Грюнвальдская битва. Тысячи белорусов и поклонников старины из-за рубежа на 2 дня погрузились в атмосферу Средневековья. Вот уже в 10-й раз гостей принимает международный фестиваль "Наш Грюнвальд". Форум посвящен масштабной битве, исход которой повлиял на историю всего региона, в том числе и наших земель.

За реконструкцией боя следила моя коллега Инна Пилевич.

Сражаться, как 6 сотен лет назад. Словно 15 июля 1410-го тевтонцы бьются с союзным войском Великого Княжества Литовского и Королевства Польского. Но это лишь театрализация. Чтобы реконструировать Грюнвальдскую битву, современные рыцари сегодня собрались под Минском.

Воссоздают событие детально - от внешнего вида бойцов до тактических перемещений войск. И если в одном из самых грандиозных сражений в истории средневековой Европы участвовали тысячи, то в театрализации задействовано около пятисот отважных. На ристалище - представители более 70 клубов военно-исторической реконструкции из Беларуси, Украины, Польши, России, Литвы. Ради инсценировки легендарного сражения из Москвы были доставлены породистые скакуны.

Никаких поддавков и муляжей - все по-настоящему. Оружие также воссоздано с исторической точностью. Но, по правилам фестиваля, не заточено. Тем не менее, экстрима и травм в сражениях более чем достаточно. Поэтому на фестивале дежурит бригада медиков.

Далеким от сражений гостям праздника здесь тоже легко найти занятие по душе. Можно почувствовать себя кузнецом, оружейником, ткачом, поваром из прошлого. Обучают и танцевать под средневековые ритмы. От рассвета до заката - фольк-рок open-air. И так на протяжении двух дней.

Завтра на фестивале свое мастерство продемонстрируют всадники. Впервые в истории независимой Беларуси состоится полноконтактный конный турнир на цельнодеревянных копьях по правилам 15-го века. Подобный формат проводится лишь в трех странах. В экстремальном сражении победит тот, кто, несмотря на нападки противника, сможет удержаться в седле.