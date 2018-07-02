Фестиваль национального орнамента в Минске стартовал Днем вышиванки

Впрочем, праздничный марафон в преддверии главного торжества страны уже сегодня стартовал Днем вышиванки. Его символ - национальный орнамент. Замысловатый узор-шифр издавна считался своеобразным оберегом и, собственно, "пропуском" на праздник. Главное условие дресс-кода - одежда с белорусским орнаментом. В столице масштабный оупен-эйр прошел на площадке у Дворца спорта. Там развернулся город мастеров, концерт творческих коллективов, литературные гостиные, фотозоны... На празднике работала и наша съемочная группа.

Рассказывает Юлия Токарь.

Сегодня площадка у Дворца спорта стала крупнейшим арт-пространством. День вышиванки, несмотря на погоду, объединил несколько сотен белорусов. Особый дресс-код (здесь каждый надел платье, рубашку с национальным орнаментом) очень удачно дополняют зонтики и резиновые сапоги. Дождь настроение совсем не испортил. И, мне кажется, что вышиванка скоро станет не только трендом, но и настоящим мейнстримом в гардеробе каждого белоруса.

Сегодня во время оупен-эйров по всей стране пели и танцевали на сотнях концертных площадок. Главная, разумеется, в столице. В городе мастеров учили ткачеству, кузнечному делу. А музыкант Вячеслав Яковенко - игре на своей "приднепровской" свистульке. Игрушка "поет" голосами разных животных и птиц.

В литературной гостиной предлагали батлейку и чтение стихотворений. А попробовать Беларусь на вкус можно было на фуд-кортах и в мини-агроусадьбах. И неслучайно фолк-фестиваль национального орнамента проводится накануне Дня Независимости. Вышиванка - не столько символ славянского узора, сколько начало единения и истории, которой хочется гордиться всей страной.