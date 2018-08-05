Фестиваль "День Польши в Минске" проходит у ратуши

5 Августа 2018

Знакомство с культурой и традициями. Сегодня в Минске у ратуши проходит фестиваль "День Польши". Стартовал праздник мазуркой Домбровского. Гимн нашей западной соседки исполнил молодежный духовой оркестр из Хайнувки. Ритмичный шлейф музыкантов и мажореток прошел по центру Минска. До позднего вечера на территории Верхнего города развернутся тематические площадки, выставки, ярмарки, выступят вокальные и танцевальные коллективы. А для гурманов не только искусства работают фуд-корты.

В программе также мастер-классы по экодизайну и ремеслам, уличные спектакли, лингвообразовательная ярмарка. А вечером свинг, танго, довоенный польский джаз в современной обработке. Музыкальное меню исполнят хедлайнеры польской сцены.

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