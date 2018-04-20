"Фест экскурсоводов" проходит в Минске

21 Апреля 2018 21:45

Расскажут и покажут город будущего, настоящего и минувшего участники уже другого проекта - "Фест экскурсоводов". В этом году в расписании более сотни бесплатных экскурсий: детские, литературные, велосипедные, анимированные и даже виртуальные. На них зарегистрировались более 3000 человек. К слову, исторические променады с белорусским акцентом в эти дни проходят также в Мадриде, Варшаве, Праге и других городах Европы.

Завершится этот исторический марафон в понедельник интеллектуальной игрой на тему историко-культурного наследия Беларуси. Отметим, проект "Фест экскурсоводов" проводится в нашей стране с 2009 года. Он приурочен к Международному дню памятников и исторических мест, который отмечается 18 апреля по инициативе ЮНЕСКО.