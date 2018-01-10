Главная>>Культура>>"Евровидение-2018" установит рекорд!
Культура
RSS
"Евровидение-2018" установит рекорд!
Скачать Поделиться

10 Января 2018 12:12

"Евровидение-2018" установит рекорд!

Конкурс впервые будут вести четыре девушки. Это популярные португальские актрисы и телеведущие Филомена Каутела, Даниэла Руах, Катарина Фуртадо и радиодиджей и комментатор конкурса Сильвия Альберто. Очередное музыкальное шоу уже в мае примет Лиссабон. Главной площадкой "Евровидения" станет 20-тысячная "Алтис Арена".

К слову, уже завтра в Белтелерадиокомпании пройдет прослушивание кандидатов для финала белорусского национального отбора. Жюри выберет до 15-ти артистов. Представитель нашей страны на "Евровидении" станет известен не позднее 1 марта.

  

Теги: Евровидение 2018

Другие новости

Умер Михаил Державин 10.01.2018 10:36 / Культура Умер Михаил Державин
Рубрика "Променад" Рубрыка "Праменад" 05.01.2018 18:02 / Культура Рубрика "Променад"

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =