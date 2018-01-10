"Евровидение-2018" установит рекорд!

10 Января 2018 12:12

Конкурс впервые будут вести четыре девушки. Это популярные португальские актрисы и телеведущие Филомена Каутела, Даниэла Руах, Катарина Фуртадо и радиодиджей и комментатор конкурса Сильвия Альберто. Очередное музыкальное шоу уже в мае примет Лиссабон. Главной площадкой "Евровидения" станет 20-тысячная "Алтис Арена".

К слову, уже завтра в Белтелерадиокомпании пройдет прослушивание кандидатов для финала белорусского национального отбора. Жюри выберет до 15-ти артистов. Представитель нашей страны на "Евровидении" станет известен не позднее 1 марта.