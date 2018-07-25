Европейский Вещательный Союз изменил правила, чтобы вместить всех желающих выступить на детском "Евровидении" в Минске

19 из 18 возможных. Европейскому Вещательному Союзу пришлось изменить правила, чтобы вместить всех желающих выступить на детском "Евровидении" в Минске. 25 ноября к нам приедут представители Албании, Армении, Австралии, Азербайджана, Беларуси, Франции, Македонии, Грузии, Ирландии, Израиля, Италии, Казахстана, Мальты, Польши, Португалии, России, Сербии, Нидерландов и Уэльса. По правилам, в конкурсе могут принимать участие лишь 18 стран, но в этом году было принято решение сделать исключение для Израиля как страны-победительницы взрослого "Евровидения-2018".