Этим вечером станут известны финалисты национального отбора на "Евровидение-2018"

11 Января 2018 07:00

Сегодня в полдень в Белтелерадиокомпании начнется прослушивание претендентов на участие в международном песенном конкурсе. Следить за происходящим можно онлайн - сайт медиахолдинга tvr.by будет вести прямую трансляцию.

В этом сезоне за право стать голосом нашей страны на популярном шоу соревнуются порядка сотни желающих не только из Беларуси, но и России, Украины, Таджикистана, Молдовы. В режиме живого звука они представят свои композиции жюри. Судьи определят не более 15-ти финалистов проекта. Не позднее 1 марта они презентуют свои песни в прямом эфире телеканала "Беларусь 1" на итоговом гала-концерте проекта. Победителя национального отбора определят голосованием зрителей и жюри. Триумфатор и выступит под белорусским флагом на "Евровидении", которое пройдет в Лиссабоне в мае.