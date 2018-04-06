Элина Быстрицкая празднует 90-летие

4 Апреля 2018 09:09

Актриса театра и кино Элина Быстрицкая сегодня празднует 90-летие. С юбилеем народную артистку СССР поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко. Во время войны Элина Быстрицкая будучи подростком работала во фронтовом госпитале. В 1944-м девушка поступила в медицинский техникум, который окончила с отличием. А уже в 1951-м стала студенткой Института театрального искусства.

Настоящую известность артистке принес фильм "Неоконченная повесть". В декабре 1955-го Быстрицкую включили в официальную делегацию на первой Неделе советского фильма в Париже. Миллионы зрителей любят актрису за роль Аксиньи в знаменитом фильме "Тихий Дон". Позже Элина Быстрицкая начала преподавать в качестве профессора в Театральном училище имени Щепкина.