22 Января 2018 15:21

Легенде белорусской оперы посвящается экспозиция к 90-летию народного артиста Беларуси Семена Штейна в Музее театральной и музыкальной культуры. Долгое время он был режиссером оперных спектаклей в Большом театре. В экспозиции - фотоснимки, афиши, эскизы, костюмы к спектаклям, материалы из архива фондов. Семен Штейн поставил около восьми десятков спектаклей не только в белорусских театрах, но и в Москве, Петербурге, Каунасе, Софии.

Сейчас в афише Большого театра Беларуси остался только один спектакль в режиссерской постановке Семена Штейна - "Бал-маскарад" Джузеппе Верди.