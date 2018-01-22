Главная>>Культура>>Экспозиция к 90-летию народного артиста Беларуси Семена Штейна
Культура
RSS
Экспозиция к 90-летию народного артиста Беларуси Семена Штейна
Скачать Поделиться

22 Января 2018 15:21

Экспозиция к 90-летию народного артиста Беларуси Семена Штейна

Легенде белорусской оперы посвящается экспозиция к 90-летию народного артиста Беларуси Семена Штейна в Музее театральной и музыкальной культуры. Долгое время он был режиссером оперных спектаклей в Большом театре. В экспозиции - фотоснимки, афиши, эскизы, костюмы к спектаклям, материалы из архива фондов. Семен Штейн поставил около восьми десятков спектаклей не только в белорусских театрах, но и в Москве, Петербурге, Каунасе, Софии.

Сейчас в афише Большого театра Беларуси остался только один спектакль в режиссерской постановке Семена Штейна - "Бал-маскарад" Джузеппе Верди.

  

Другие новости

Рубрика "Променад" Рубрыка "Праменад" 19.01.2018 18:10 / Культура Рубрика "Променад"
Белорусский балет в Австрии Беларускі балет у Аўстрыі Bolshoi Theatre of Belarus tours in Austria 18.01.2018 21:37 / Культура Белорусский балет в Австрии

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =