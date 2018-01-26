Эксперименты от знаменитых белорусских мастеров на выставке в Минске

26 Января 2018 15:30

Работы в различных жанрах и техниках созданы новым объединением "Гильдия керамистов". В произведениях зашифрованы таинственные знаки и истории. К тому же керамисты дают новую жизнь белорусскому культурному наследию.

Во время выставки запланированы творческие встречи с известными керамистами, мастер-классы по секретам и технологиям производства.