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Эксперименты от знаменитых белорусских мастеров на выставке в Минске
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26 Января 2018 15:30

Эксперименты от знаменитых белорусских мастеров на выставке в Минске

Работы в различных жанрах и техниках созданы новым объединением "Гильдия керамистов". В произведениях зашифрованы таинственные знаки и истории. К тому же керамисты дают новую жизнь белорусскому культурному наследию.

Во время выставки запланированы творческие встречи с известными керамистами, мастер-классы по секретам и технологиям производства.

  

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