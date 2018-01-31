Экспериментальный проект "Сцена" поставил Музыкальный театр

31 Января 2018 07:17

Эксперимент поставил Белорусский государственный академический музыкальный театр. Там зрителей переместили прямо на сцену. Премьера первой постановки из цикла "Сцена" без традиционных подмостков и занавеса состоялась вчера вечером. Стартовали с лирической комедии "Свадьба в стиле ретро". На первом показе без театральных условностей была и Нина Можейко.

Глаза в глаза со зрителем. Трансформация из театра представления в театр переживаний и камерных монологов случилась на малой сцене. Так условно называют привычную публике главную. Впервые проделывают такой маршрут, минуя зрительный зал, проходят по техническому карману сцену. Сюда вход обычно воспрещен.

Спектакль без привычных подмостков и занавеса. Впервые публика Музыкального театра окажется прямо на сцене. Здесь же располагаются и музыканты, которые отвечают за атмосферу постановки.

Простая бытовая история на фоне реликвий. Антиквариат, конечно, бутафорский. Но тоже ценный. Мебель для оформления спектакля собирали из запасников Музыкального театра. Самый старый сценический экспонат - вот этот граненый стакан. С первой постановки в здании на Мясникова, 44.

Ради такого реализма артисты даже поступились личным пространством, положенным по регламенту. И даже состарились. Интимная комедия об одиночестве на старости лет, кстати, это один из вариантов названия постановки.

И все же расширяться будут. Это первый спектакль в экспериментальном проекте "Сцена". Рассчитан на 60 мест. В ближайшем будущем количество мест увеличат. Реконструкция коснется и самого театра. В 2019. Музыкальная сцена страны начнет менять облик.