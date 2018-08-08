Двойной юбилей сегодня празднует Владимир Прокопцов

Окутанный магией цифры 8! Двойной юбилей сегодня празднует узнаваемый, благодаря своему индивидуальному стилю, Владимир Прокопцов.

Ровно 65 лет назад на свет появился художник, который вот уже 20 лет возглавляет Национальный художественный музей Беларуси. Вместе с Прокопцовым храм произведений высокого искусства переживает эпоху Возрождения. Пополняющаяся коллекция уже достигла примерно 30 тысяч шедевров, но экспонируется лишь 4 процента.

Эту проблему решит самый масштабный и грандиозный проект - музейный квартал, объединяющий сразу несколько зданий по периметру улиц Кирова, Ленина и Маркса.

Сегодня в 8 утра Владимир Прокопцов открыл персональный вернисаж. Кроме перфоманса по случаю дня рождения в переходной галерее музея - авторская экспозиция не директора, а художника Прокопцова. Пейзажи и натюрморты посвящены Году малой Родины и деревне Жгунская Буда Добрушского района, откуда живописец родом. Владимира Прокопцова поздравляет и Белтелерадиокомпания. Сегодня на телеканале "Беларусь 3" в 22:40 специальная именная программа "Струны прасторы і часу".