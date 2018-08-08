Двойной юбилей празднует Владимир Прокопцов

Окутанный магией цифры 8. Двойной юбилей сегодня празднует узнаваемый благодаря своему индивидуальному стилю творческий чиновник Владимир Прокопцов. Художнику 65! 20 из них он во главе Национального художественного музея, одного из самых популярных в нашей стране. Вместе с Прокопцовым храм произведений высокого искусства переживает эпоху Возрождения и становится настоящим брендом Беларуси. Ольга Медведь продолжит.

В юбилейные 8:08 утра 8.08 мастер лично встречает своих гостей и проводит экскурсию по авторскому вернисажу. Живописная "Моя Беларусь" в 30 полотнах, последнему из которых меньше суток. Художественную ретроспективу именинник Прокопцов скромно разместил в переходной галерее второго корпуса Национального художественного, что тоже его заслуга, а в строительстве и самый грандиозный проект - музейный квартал. Кстати, первую выставку в миниатюрном городе высокого искусства откроют уже ко II Европейским играм.

20 лет Владимир Прокопцов руководит музеем и именно благодаря ему о нашем искусстве знают и на западе, и на востоке континента. Музей Ватикана увидел сакральные шедевры, отреставрированные в мастерских Национального художественного, а китайские друзья познакомились с произведениями современных авторов.

Фонды Национального художественного музея - это около 30 тысяч экспонатов, 4 % из которых выставляются, при мировой практике в 3. Собрание пополняется ежегодно, порой совершенно незаметно для ценителей. К тому же просветительский центр активно возвращает утраченные за военные годы ценности. По этой причине и художника Прокопцова чаще можно встретить в филиалах или галереях коллег.

А эта работа создана семьей Прокопцовых еще во время поиска авторского стиля начинающего художника. 45 лет назад "Матулін пачастунак" действительно приготовила мама Владимира, а спонтанный стол собран отцом, и все на малой родине в деревне Жгунская Буда. Тогда автор лишь мечтал, что работы его, выпускника Витебской художественно-графической школы, пополнят фонды и частные коллекции по всему миру.