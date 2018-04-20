Дворцовый комплекс Радзивиллов с 300-летней историей разрушается

21 Апреля 2018 15:31

Историческая постройка с середины прошлого века остается никому не нужной. Как итог - полностью утраченный северный флигель, от южного остались только стены. А несколько недель назад обвалилась триумфальная арка, через которую проходила местная дорога. Имеет ли перспективу исторический объект, выяснял Юрий Корнелович.

Бывший дворцовый комплекс Радзивиллов в деревне Жирмуны известен далеко за пределами Лидского района. В XVIII веке представители знаменитого магнатского рода выбрали это место для строительства своей резиденции. Сначала была возведена триумфальная арка или въездные ворота, затем появились два флигеля - северный и южный, а также дома для слуг. К сожалению, судьба уникальной усадьбы оказалась незавидной.

При этом еще в середине ХХ века южный флигель использовался как общежитие для работников колхоза. Местная жительница Бернарда Догель хорошо помнит те времена. Она родилась в панской постройке и все детство провела на территории усадьбы. По словам женщины, упадок пришел в поместье сразу после того, как выселили последнего квартиранта. Постройки оказались никому не нужны и начали разрушаться.

Сегодня ситуация с бывшим дворцовым комплексом Радзивиллов приобрела угрожающий характер. Стены, которые еще остались в южном флигеле, вот-вот развалятся, рухнули перекрытия между первым и вторым этажами. Разваливаются и въездные ворота, через которые ежедневно ходят местные жители.

Очередное разрушение уникального объекта произошло буквально несколько недель назад. Южная часть триумфальной арки обвалилась как раз на дорогу. Случилось это ночью, поэтому никто не пострадал.

Остановить дальнейшее разрушение исторических объектов местным властям не под силу. Единственное, что смогли сделать в сельском совете, - только загородить опасное место и проложить другую дорогу в обход ворот.

Сделать что-то большее для сохранения дворцового комплекса нельзя, утверждают специалисты. Постройка хотя и является историческим наследием местного значения, однако в список культурных ценностей Беларуси усадьба не внесена. А значит и финансовой поддержки не будет.

Дальнейшая судьба исторической усадьбы остается нерешенной. Если не принять экстренных мер, утверждают местные жители, через год-два от Радзивилловского поместья останутся только кучи кирпича.