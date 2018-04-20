До конкурса "Евровидение-2018" - меньше месяца. Alekseev продолжает промотур

20 Апреля 2018 21:30

Представитель Беларуси на песенном шоу Alekseev продолжает промотур. Встретился с послом нашей страны в Украине. Важный разговор с главой белорусской дипмиссии состоялся в особняке представительства в Киеве.

В ходе беседы Игорь Сокол подчеркнул не только давние исторические связи двух стран, но и важность развития нынешнего культурного взаимодействия. Посол пожелал белорусскому делегату удачи на главном песенном конкурсе Европы, а также сделал символический подарок — фрачный значок с государственными флагами Беларуси и Украины. Наши корреспонденты продолжают следить за подготовкой артиста к конкурсу. Зачем в графике Алексеева футбол? И почему решил навестить старый домашний адрес. Смотрите в это воскресенье - в "Главном эфире".