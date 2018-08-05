Детское "Евровидение" в Минске станет самым масштабным в истории конкурса

Беларусь заключит в гостеприимные объятия 20 стран из 18 возможных. И это не оговорка. Общий список пополнила Украина. Уже после дедлайна - то есть, официального объявления стран - участниц конкурса в этом году.

Ранее Киев отказывался от участия из-за финансовых трудностей. Но на днях в Европейский Вещательный Союз поступила заявка от наших южных соседей. Напомним, Украина участвует в детском "Евровидении" с момента создания конкурса. Дважды Киев принимал гостей международного песенного форума. В ноябре ждем и ярких дебютов - впервые на конкурсной сцене выступят юные артисты из Казахстана и Уэльса.

Белорусы выберут своего представителя 31 августа. Уже идет активная подготовка к национальному отборочному туру, который по традиции пройдет в режиме прямого эфира. Сейчас команда Белтелерадиокомпании снимает видеовизитки финалистам шоу. Всего их 10. У каждого из претендентов на главный трофей - индивидуальный сюжет, разработанный режиссером. И все же общий элемент есть. Конфетти. Специально для эффектного использования организаторы запаслись даже холодным азотом. И здесь как нельзя кстати слоган детского "Евровидения" этого года - "Зажигай!".

Ролики станут своеобразным видеоконферансом к каждому из 10 финалистов. 40-секундные этюды можно будет увидеть накануне шоу - в эфире программы "Добрай раніцы, Беларусь!". Сам отбор пройдет, как обычно, в интерактивном режиме. 31 августа наблюдать за ходом событий телезрители смогут сразу на двух главных кнопках страны - "Беларусь 1" и "Беларусь 24".