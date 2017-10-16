Детское "Евровидение-2018" примет Беларусь

16 Октября 2017 07:03

Начнем это утро с главной музыкальной новости. Детское "Евровидение-2018" пройдет в Беларуси. Европейский Вещательный Союз утвердил заявку Минска на проведение 16-го конкурса. Организацией масштабного проекта займется главный медиахолдинг страны. Белтелерадиокомпания успешно организовывала детское "Евровидение" в 2010-ом. Команда профессионалов уже приступила к разработке слогана и логотипа шоу. Вскоре в Минск прибудет супервайзер "Евровидения" Юн Ула Санн. А тем временем идет активная подготовка белорусской участницы детского "Евровидения" этого года. Хелена Мерааи исполнит песню "Я самая". Накануне юная артистка снялась в видео на акустическую версию своего хита.

Хелена Мерааи отправится в Тбилиси уже 14 ноября. Накануне конкурса юная артистка примет участие в Днях культуры Беларуси в Грузии. Детское "Евровидение" "Беларусь 1" покажет в прямом эфире 26 ноября.