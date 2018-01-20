Дайджест культурных новостей

20 Января 2018 15:37

Фестиваль уличных театров, джазовые вечера и классика у Ратуши… Любимые минчанами оупэн-эйры останутся в Верхнем городе и на следующий туристический сезон. Летнюю афишу сейчас готовят в столице. К уже традиционным культурным событиям присоединятся и премьеры - танцевальный и хоровой форум. Свою программу во время проекта "Дни культуры" в этом году представят новички - Эстония и Великобритания.

Новый сезон в Верхнем городе стартует уже весной. В начале мая пройдет фестиваль уличных театров, затем к творческому марафону присоединятся участники музыкального проекта "Пешеходка". А уже с июня в расписании джазовые вечера, классика у Ратуши и дни национальных культур.

"Карту гостя Минска" презентовали в столице. Она позволит туристам бесплатно посещать некоторые музеи - среди них Национальный художественный, исторический и музей Великой Отечественной войны. Также можно получить значительные скидки в отелях, ресторанах и аквапарке. "Смарт-карта" является и проездным билетом. Кроме того, для гостей столицы сейчас готовят и новые экскурсионные маршруты.

Для удобства туристов в этом году в столице откроют еще три отеля на 300 мест. Их возводят за счет инвесторов. Гостиницы будут разных ценовых категорий.

Спорт и искусство можно объединить. Впервые в Беларуси чемпионат по шахматам - в Национальном историческом музее. Турнир будет проходить в течение недели. Тематическим антуражем стала экспозиция "Артефакты игры". Это картины белорусских художников из коллекции музея, а также шахматные фигуры из Дворца Независимости.

Такой опыт переняли после успешных турниров в Лувре и Русском музее Петербурга.