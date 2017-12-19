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Cюрпризы и развлечения для гостей приготовил дворец Радзивиллов в Несвиже
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19 Декабря 2017 08:10

Cюрпризы и развлечения для гостей приготовил дворец Радзивиллов в Несвиже

К праздникам сюрпризы и развлечения для гостей приготовил дворец Радзивиллов в Несвиже. Сегодня музей-заповедник можно посетить бесплатно. А в выходные, на католическое Рождество, а также 30 и 31 декабря запланированы специальные программы. Исторические персонажи создадут для гостей настоящую музыкальную сказку. Увлекательное историческое путешествие в разные эпохи ждет всех желающих и в первые январские дни, а также на Старый Новый год.

  

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