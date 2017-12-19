Cюрпризы и развлечения для гостей приготовил дворец Радзивиллов в Несвиже

19 Декабря 2017 08:10

К праздникам сюрпризы и развлечения для гостей приготовил дворец Радзивиллов в Несвиже. Сегодня музей-заповедник можно посетить бесплатно. А в выходные, на католическое Рождество, а также 30 и 31 декабря запланированы специальные программы. Исторические персонажи создадут для гостей настоящую музыкальную сказку. Увлекательное историческое путешествие в разные эпохи ждет всех желающих и в первые январские дни, а также на Старый Новый год.