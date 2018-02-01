1 Февраля 2018 15:23

Cтоличные школьники встречают китайский Новый год, или иначе праздник весны. Мероприятие, посвященное одному из главных праздников восточной страны, в этот момент проходит в столичном Дворце детей и молодежи. Просторный зал украсили красными фонарями, а гостей встречает дракон. Во время мастер-классов по живописи, каллиграфии и традиционному рукоделию школьники знакомятся с культурой Китая. Организуется и музыкальная программа: на сцене с танцевальными номерами выступают артисты провинции Хунань.

Финальный аккорд праздника прозвучит в Минске завтра. В филармонии пройдет гала-концерт с участием артистов Китая.