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Культурная хроника 2017-ого года
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29 Декабря 2017 21:25

Культурная хроника 2017-ого года

В преддверии праздников подводим итоги и мы, вспоминая, чем запомнился белорусам 2017-й. Сегодня пролистаем культурную хронику - новости, которые уже стали нашим видеоархивом и историей страны. 500-летие белорусского книгопечатания, переезд "Сватов" в Беларусь и подготовка предстоящего детского "Евровидения" в Минске – лишь несколько ярких моментов сезона. Культурные события и персоналии – в обзоре Татьяны Король (видео).

  

Теги: Итоги 2017

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