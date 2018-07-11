Чем сегодня живет фестивальный Витебск

Витебск продолжает фестивальное погружение. Уже завтра в городе на Двине прозвучат торжественные фанфары открытия "Славянского базара". На главной площадке международного конкурса - в Летнем амфитеатре - уже прошли первые аншлаговые концерты. Плюс - вернисажи, творческие встречи, театральные премьеры. Ждем и разрешения интриги детского вокального конкурса. Он сегодня завершился, результаты огласят завтра. Продолжаем болеть за нашего конкурсанта Артема Скороля. А в эти минуты идут последние приготовления к шоу Ирины Аллегровой. Из фестивального Витебска передает наш корреспондент Ольга Масловская.

Успеть везде. Пожалуй, еще ни один журналист не сумел справиться с этой задачей в дни фестиваля. Только сегодня на разных площадках - больше десяти мероприятий. И это еще даже не начало.

До официального открытия "Славянского базара" сутки. В Витебск поездами, автомобилями и самолетами прибывают сотни артистов. Служба размещения фестиваля работает без сна, чтобы сон звездных гостей был добрым. Не гаджеты, а вот такие бумажные таблицы, простой карандаш и ластик помогают расселить пять тысяч гостей фестиваля.

Специально к фестивалю для гостей со статусом VIP в отеле "Лучеса" отремонтировали 20 номеров. Отделка и мебель - от белорусских производителей.

Для здоровья звездных гостей предусмотрен соляной камин. Говорят, для связок полезно. Постарались учесть предпочтения артистов и в еде.

На память о себе звездные гости оставляют в отеле автографы с посланием. Александра Буйнова, к примеру, покорило не столько гостеприимство Витебска, сколько красота витебчанок. Об этом и написал. А у этих маленьких звездочек автографы пока не берут, но все впереди, ведь витебская сцена приносит удачу. Сегодня завершился второй конкурсный день детского вокального состязания. Белорус Артем Скороль с композицией из репертуара группы АВВА выступал 13-м.

В свете рампы и при полном аншлаге на сцене театра имени Якуба Коласа проходят "Театральные встречи". Сегодня играет Олег Меньшиков. На сцене любимый актер в сопровождении "Оркестра мечты". Всего в программе "Театральных встреч" 10 спектаклей с участием Елены Яковлевой, Александра Балуева, Игоря Костолевского, Владимира Стеклова.

В эти минуты на сцене концертного зала "Витебск" идет гала-концерт мастеров искусств Казахстана. Участие в нем принимает и Роза Рымбаева. Уже завтра на площади звезд "Славянского базара" появится звезда с ее именем.

Хорошей традицией выступление в Витебске считают и участники "Хора Турецкого". И судя по тому, что в зале аншлаг, витебский зритель предан этому многоголосому коллективу. Во время концерта с артистами пел весь зал.

Сейчас в амфитеатре - быстрая смена декораций перед вечерним шоу. На главной фестивальной площадке выступит Ирина Аллегрова. Певица привезла новую программу под названием "Моно", но, уверена, зритель услышит и вечные хиты от Аллегровой.