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Cегодня ушла из жизни звезда фильма "Любовь и голуби" Нина Дорошина
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21 Апреля 2018 15:16

Cегодня ушла из жизни звезда фильма "Любовь и голуби" Нина Дорошина

Народная артистка России умерла от остановки сердца. Актрисе было 83 года. О времени и месте похорон еще не сообщалось.

Помимо съемок в кино Нина Дорошина играла в "Современнике". В театре она прослужила почти 60 лет. Также артистка преподавала в своей альма-матер - театральном институте имени Бориса Щукина. Ее работа отмечена орденом Почета и орденом Дружбы.

  

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