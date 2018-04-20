Cегодня ушла из жизни звезда фильма "Любовь и голуби" Нина Дорошина

21 Апреля 2018 15:16

Народная артистка России умерла от остановки сердца. Актрисе было 83 года. О времени и месте похорон еще не сообщалось.

Помимо съемок в кино Нина Дорошина играла в "Современнике". В театре она прослужила почти 60 лет. Также артистка преподавала в своей альма-матер - театральном институте имени Бориса Щукина. Ее работа отмечена орденом Почета и орденом Дружбы.