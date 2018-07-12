Cегодня состоится торжественное открытие "Славянского базара"

Легендарный масштабный фестиваль искусств стартует вечером на сцене Летнего амфитеатра.

Сегодня - один из самых насыщенных дней. В Витебске поднимут официальный флаг культурного форума. А на площади Звезд загорится еще одна в честь Розы Рымбаевой. Сегодня же станет известен и победитель международного детского конкурса. А также состоится жеребьевка полуфинала состязания молодых исполнителей. Концерты же начались в Витебске еще в понедельник. А вчера вместе со всем залом спела Ирина Аллегрова. На 27-й фестиваль искусств народная артистка России привезла программу "МОНО". Известная певица назвала свой сольный концерт разговором по душам со зрителем. Зал подпевал Аллегровой весь вечер.

Сегодня Ирина Аллегрова примет участие в концерте открытия. Также на сцену выйдут Эмир Кустурица, Наталья Орейро, Николай Басков, Олег Меньшиков, Игорь Николаев, Денис Майданов, хор Турецкого. Шоу можно будет увидеть в эфире на "Беларусь 1" сразу после "Панорамы" в 22:00.