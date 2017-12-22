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25 Декабря 2017 12:12

Борис Герлован отмечает юбилей

Юбилей отмечает народный художник Беларуси. Борису Герловану - 80. Его называют сказочным алхимиком сцены. Наверное, нет ни одного великого драматического произведения, которое не воссоздал выдающийся мастер. Спектакли в его сценографии стали легендой Купаловского. Среди лучших работ Герлована - "Мещанин во дворянстве" Мольера, "Последний шанс" Быкова, "Мудромер" Матуковского, "Князь Витовт" и "Чорная панна Нясвiжа" Дударева. Мастер награжден орденом Франциска Скорины и сегодня преподает в Академии искусств. С юбилеем Бориса Герлована поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко.