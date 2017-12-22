Борис Герлован отмечает юбилей

Культура
25 Декабря 2017 12:12
Борис Герлован отмечает юбилейЮбилей отмечает народный художник Беларуси. Борису Герловану - 80. Его называют сказочным алхимиком сцены. Наверное, нет ни одного великого драматического произведения, которое не воссоздал выдающийся мастер. Спектакли в его сценографии стали легендой Купаловского. Среди лучших работ Герлована - "Мещанин во дворянстве" Мольера, "Последний шанс" Быкова, "Мудромер" Матуковского, "Князь Витовт" и "Чорная панна Нясвiжа" Дударева. Мастер награжден орденом Франциска Скорины и сегодня преподает в Академии искусств. С юбилеем Бориса Герлована поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко.
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