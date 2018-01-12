Большой театр дает новогодний бал

13 Января 2018 21:15

В ночь с 13 на 14 января по славянской традиции отмечают старый Новый год. И это единственный случай в году, когда зрители могут побывать в храме Мельпомены ночью. Больше часа как Большой театр оперы и балета распахнул свои двери для дам в вечерних платьях и джентльменов в смокингах. В этом сезоне карнавал не ограничен определенной темой, сегодня здесь исполнят русскую и зарубежную музыкальную классику, джаз и даже белорусский фольк. В Большом театре находится наша съемочная группа. На связь со студией выходит наш корреспондент Ольга Медведь.

Встречаю вас реверансом, как это принято сегодня вечером в стенах театра оперы и балета. Здесь ровно в 9 полонезом торжественно открыли Новогодний бал. Дворцовым залом, где в 19 веке было принято устраивать такие пышные торжества, традиционно стало фойе Большого. Но можно смело сказать, что этой ночью тематической развлекательной площадкой будет весь театр, и музыка здесь не утихнет до 4 утра.

Центральные события новогодней программы - это, конечно, аристократический бал, которой как раз в эти минуты кружит гостей оперного. И новинка этого сезона - бал-маскарад, его ожидают после полуночи. Изучать движения и фигуры вальса, мазурки, кадрили, контрданса, польки обладатели билетов начали еще в ноябре. Впервые танцевальные мастер-классы и на самом балу от артистов балетной труппы.

К этой ночи гости готовились, подбирая наряды и практикуясь в танцах другой эпохи. Еще одним новшеством порадуют организаторы. Это "Арт-квест", он начнется в десять. Всем желающим необходимо пройти четыре тура строго в указанном порядке.

Среди испытаний мастер-класс по выпечке имбирных пряников, кстати, готовить в фойе балкона театра будут впервые, представление и загадки от фокусника. Еще два этапа рассчитаны на самых искушенных зрителей балета: пиратский уголок с морским боем на рапирах и бутафорией из премьерной постановки "Корсар", а также викторина "Балетный вернисаж".

В финале участников с самыми лучшими результатами ждут призы от театра оперы и балета. Также весь праздничный вечер работает "Рождественская почта", где каждый зритель может отправить дирекции, художественному руководству и артистам пожелания на новый творческий год.