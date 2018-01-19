Большой театр Беларуси продолжает гастрольный тур по городам Германии

19 Января 2018 21:40

Солисты с аншлагом выступили в немецкой Фульде. "Лебединое озеро" является признанной во всем мире классикой балетного искусства. Его в исполнении солистов Большого театра увидел "Эсперанто Холл". Именно эта фестивальная площадка ежегодно становится эпицентром культурных событий города. Спектакль в Фульде труппа дала впервые. В зале более тысячи зрителей. Кстати, европейское признание - это не только бурные овации. В "Эсперанто Холле" нашим артистам топают ногами: в данном регионе - это высшая похвала.

График солистов Большого театра расписан поминутно. Артисты уже объехали несколько десятков городов. Среди них Мюнхен, Штутгарт, Вена, Ганновер и другие. Уже утром прямиком из Фульды труппа Большого театра отправится в Берлин. Там у солистов запланировано сразу несколько спектаклей "Лебединого озера". Закулисный репортаж из самого сердца Германии - в это воскресенье в "Главном эфире".