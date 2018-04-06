4 Апреля 2018 21:16

Этот спектакль более 100 лет назад произвел фурор в мире балета, а исполнять в нем партии считалось за честь. Большой театр Беларуси приступил к постановке "Петрушки" Стравинского. В качестве режиссера приглашен звезда мировой сцены, представитель именитой балетной династии Андрис Лиепа. Народный артист России сам неоднократно воплощал на подмостках "Петрушку", а сейчас ставит легендарный балет по всему миру. Моя коллега Инна Пилевич продолжит.

Гость, который не нуждается в сопровождении. В запутанных коридорах белорусского Большого Андрису Лиепе точно не заблудиться. Народный артист России здесь как свой. Чуть больше трех десятков лет назад в Минске готовился к своему международному триумфу. Поставленный номер принес исполнителю Гран-при на конкурсе в США.

Андрис Лиепа, народный артист России, режиссер: "В этом зале мы работали с Ниной Ананиашвили в 86-м году, когда Елизарьев поставил для нас номер "Настроение". Я зашел, и как будто окунулся на десятилетия назад. Я, наоборот, сюда стремлюсь, и при любой возможности буду выступать, показывать".

Звезда мирового балета больше не танцует. Андрис Лиепа прилетел в Минск из Нью-Йорка уже в качестве режиссера. Ставит классику - "Петрушку" Стравинского.

Премьера этого спектакля на знаменитых русских сезонах Дягилева произвела настоящий фурор. А впоследствии исполнители главной партии мгновенно становились известными, среди них и сам Лиепа. Сегодня народный артист не будет вносить правки в шедевр. Восстанавливает спектакль, основываясь на оригинальной хореографии балетмейстера Михаила Фокина. Петрушка с грустным лицом и неуклюжей пластикой - как символ русского балетного авангарда.

Андрис Лиепа, народный артист России, режиссер: "Внучка Фокина нам дала клавир. Клавир Михаила Фокина, который остался у них в архиве, который его рукой расписан. Подписаны детали постановки. Это важно и с точки зрения самого действа, что когда происходит".

Реконструкция от хореографии до костюмов. Сценические наряды будут максимально приближены к первому показу спектакля. Чтобы получилось как столетие назад у художника Бенуа, в пошивочные цеха Большого театра уже переданы стопки эскизов.

В "Петрушке" балерины променяют пуанты на валенки. Такая нетипичная для балета обувь обусловлена сюжетом спектакля, который разворачивается в Масленичную неделю. Всего же для создания на сцене праздника проводов зимы будет сшито 90 костюмов.

Балет-улица. Среди персонажей ряженые, гусары, кучер, шарманщик, поваренок, купец. Зрителям обещают и настоящую сказку. Именно по мотивам русских народных фантастических произведений уже создаются декорации грядущей премьеры. Сценические картины пишут в стиле лубок - яркими красками создают простые и доступные образы русского народного творчества.

Андрис Лиепа в Минске до 17 апреля. В отсутствие мастера артисты продолжат работу над спектаклем с репетиторами. Следующий визит режиссера-постановщика запланирован на май - специально к торжествам по случаю 85-летия театра. Премьера же балета "Петрушка" уже заявлена на 6 июня.