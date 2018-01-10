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Большой театр Беларуси приглашает на Волшебный бал на старый Новый год
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10 Января 2018 18:05

Большой театр Беларуси приглашает на Волшебный бал на старый Новый год

Большой театр Беларуси приглашает на Волшебный бал в субботу на старый Новый год. Это возможность на вечер переместиться из 21 века в прошлый. Через танцы разных эпох: вальс, мазурку, кадриль. Дресс-код строгий: вечерние платья в пол, для мужчин - смокинг или элегантный костюм. Особенностью новогоднего бала станет "Арт-квест" - всем участникам необходимо пройти четыре этапа и добраться до финала. Испытания будут проходить через игры "Очарованный дворец", "Корсар", "Морской бой".

Занятия по бальным танцам в театре проходили с ноября. За девять лет появились постоянные участники праздника, которые в этом году получат специальные призы от Большого театра.

  

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