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Большой театр Беларуси представляет национальную хореографическую легенду "Витовт" в Вильнюсе
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28 Января 2018 09:08

Большой театр Беларуси представляет национальную хореографическую легенду "Витовт" в Вильнюсе

Этим вечером князья Великого Княжества Литовского вновь поборются за власть и за любовь. Большой театр Беларуси представит национальную хореографическую легенду "Витовт" в Вильнюсе.

Накануне балетная труппа прибыла в столицу Литвы и провела первую репетицию на "Сименс-Арене". С собой Театр оперы и балета привез фуру декораций и специальную техническую группу. Кстати, сцену монтировали специально под балет, но создать наклон площадки в 4 градуса, как она расположена у нас в Большом, не удалось. Поэтому танцовщикам за две репетиции приходится подстраиваться и привыкать к новым условиям. Национальный балет впервые соберет литовских зрителей.

Визитная карточка белорусского балета создана по мотивам одноименной пьесы Алексея Дударева на музыку Вячеслава Кузнецова.

  

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