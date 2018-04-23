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Более 70 лет в Минске готовят артистов балета
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23 Апреля 2018 18:00

Более 70 лет в Минске готовят артистов балета

Танец без акцента. Изучать искусство балета в столицу приезжают все больше юных артистов из зарубежных стран. Так, танцевальное мастерство в белорусской хореографической гимназии-колледже осваивают школьники из Украины, России и даже Японии. Для них не только готовят большие образовательные программы, но и проводят профессиональные мастер-классы и стажировки. Зарубежные артисты активно участвуют в театральных постановках, в том числе и на сцене Большого театра Беларуси.

Вот уже более 70 лет в Минске готовят артистов балета. Выпускники хореографической гимназии-колледжа - единственной в стране - покоряют сцену белорусского Большого и зарубежных театров.

  

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