Бизнес-литература от ведущих авторов мира в Национальной библиотеке Беларуси

Коллекцию книг о саморазвитии, жизненной философии и экономике получил в дар белорусский "алмаз знаний". Три коллекции печатных книг, а это более двух с половиной сотни изданий, объединены идеей вдохновить как студентов экономических вузов, так и опытных бизнесменов и руководителей предприятий на раскрытие внутреннего потенциала. Суть изданий - простые правила и законы поведения, построение своего дела, взаимоотношений с близкими и коллегами

Кроме печатного варианта, в Национальную библиотеку переданы книги в электронных форматах.