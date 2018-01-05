Бесценный подарок получил Национальный художественный музей Беларуси

5 Января 2018 21:28

Собрание живописи пополнило произведение одного из представителей Парижской художественной школы - уроженца Беларуси Осипа Любича. Его называют одним из крупнейших художников ХХ века с белорусскими корнями. Сегодня Любича ставят в один ряд с Марком Шагалом и высоко оценивают стоимость его картин. Этюд "Маленький букет цветов", написанный автором в 32-м году, обнаружили случайно в одной из частных коллекций Швейцарии. В собрание музея рисунок передало посольство Беларуси в Швейцарии. В фондах нашего музея хранится и оригинальная графическая работа именитого автора.

Владимир Прокопцов, генеральный директор Национального художественного музея Республики Беларусь: "Наш земляк, который родился в Гродно и создал ряд уникальных произведений искусства. Безусловно, этот подарок для нас очень важен, потому что мы этим самым расширяем свое представление о тех наших знаменитых художниках - земляках, которые внесли большой художественный вклад в мировое искусство".

Павел Мацукевич, временный поверенный Беларуси в Швейцарии: "Неизвестна досконально история, как эта картина оказалась в Швейцарии. Мы можем предположить, исходя из надписи на обороте, что она была сделана Осипом Любичем как подарок некой Грете на день рождения".

Теперь художественное произведение Осипа Любича "Маленький букет цветов" можно будет увидеть в постоянной экспозиции Национального художественного музея Беларуси.