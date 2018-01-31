Белорусский государственный академический музыкальный театр поставил эксперимент

31 Января 2018 15:23

На сцене не только актеры, но и зрители. Эксперимент поставил Белорусский государственный академический музыкальный театр. Премьера первой постановки из цикла "Сцена" без традиционных подмосток и занавеса состоялась накануне вечером. Стартовали с лирической комедии "Свадьба в стиле ретро". Простая бытовая история на фоне реликвий. Антиквариат, конечно, бутафорский, но также ценный. Мебель для оформления спектакля собирали из запасников театра.

Это первый спектакль в экспериментальном проекте "Сцена". Рассчитан на 60 мест. В перспективе количество посадочных мест увеличат. Реконструкция затронет и сам театр. В 2019 году музыкальная сцена страны начнет менять облик.