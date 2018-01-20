Белорусский фильм "Мой брат" стал лучшим на фестивале "Золотой воздушный змей"

20 Января 2018 15:14

Триумф современного белорусского кино! На международном фестивале короткометражных фильмов "Золотой воздушный змей", который совсем недавно завершился в Китае, игровой фильм нашего молодого режиссера и сценариста Неллы Василевской "Мой брат" стал лучшим иностранным фильмом. Участие в кинофоруме приняли более двух тысяч картин из десятков стран мира.

Кстати, в этом году посольство нашей страны в Китае проводит огромную работу, направленную на популяризацию белорусской национальной истории, традиций и культуры. Одно из основных направлений - кинематограф. Участие наших режиссеров, сценаристов в различных кинофестивалях, которые проводятся в Китае, создадут перспективную основу для вывода белорусского кинопроизводства на кинорынок Китайской народной республики.

Короткометражное игровое кино "Мой брат" Нелла Василевская начала снимать как курсовую работу, затем она переросла в дипломный проект. Работа над лентой шла на государственные средства, выделенные Министерством культуры Беларуси.