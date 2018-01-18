Белорусский балет в Австрии

18 Января 2018 21:37

В эти дни труппа Большого театра Беларуси находится в европейском турне. Гастроли наших артистов по городам Австрии и Германии для театра уже добрая традиция, покорять Европу отправились уже в седьмой раз. В репертуарной афише сразу 2 спектакля. Артисты уже успели выступить в Дортмунде, Гамбурге, Бремене, Штутгарде, Вене. В каждом гастрольном сезоне балетная труппа частично обновляется. Некоторые артисты балета впервые работают на немецкой и австрийской сценах, другие же с Большим театром с первых гастролей. В Австрии находится и съемочная группа Агентства теленовостей. Каково отношение Европы к белорусской школе балета? Свежие подробности из-за кулис Фестшпильхауса у Дарьи Тарасовой.

Ежедневные выступления, многочасовые переезды, самые серьезные европейские площадки и бурные овации. Немецко-австрийское турне Большого театра Беларуси в самом разгаре. Сегодня белорусскому балету рукоплещет Австрия. Позади 23 спектакля. Следующие пункты назначения на гастрольной карте - Зальцбург, Мюнхен, Фульда и, конечно, самое сердце Германии - Берлин. Европейские гастроли у солистов Большого фактически с прошлого года. Покорять искушенную публику отправились еще в декабре. В некоторых театрах Большой пользуются большим спросом, артисты дают сразу два спектакля в день.

Юрий Троян, художественный руководитель балета Национального академического Большого театра оперы и балета:

"На спектакли приходят люди достаточно образованные музыкально, достаточно интеллигентные, особенно немецко-австрийская публика. Здесь публика очень серьезная, они видят очень многое, есть такая у них возможность. Они способны оценить, что мы собой представляем в профессиональном отношении. У нас уже есть любимые площадки. Во всех театрах после спектакля подходят люди, которые приходят каждый год. Как мы представляем свой театр и свою страну - это очень важно для нас".

В Австрию труппа Большого по традиции с хореографическими шлягерами - "Лебединым озером" и "Щелкунчиком" Чайковского. Сценографию спектаклей Большого обновляют к каждым гастролям. Мобильные декорации привезли с родины. Вместе с артистами путешествует целый трейлер с костюмами. Команда театра в Австрии - 57 человек. В гастрольный тур отправились сразу 3 состава солистов. Вместе с артистами работают костюмеры, визажисты, звукорежиссеры, технический персонал и, конечно, художественный руководитель труппы.

На родине Моцарта в австрийском Зальцбурге солисты Большого театра Беларуси работают на одной из самых престижных площадок мира. Гроссес Фестшпильхаус ежегодно собирает в своих залах самую изысканную публику. Белорусскую классическую школу в Европе признают. Билеты на наше "Лебединое озеро" раскупили задолго до старта турне Большого театра.

Художественное построение белорусского "Щелкунчика" - это одновременно классическое прочтение и работа современных балетмейстеров. В большинстве редакций финал произведения известен. А вот в белорусской версии "Щелкунчика" он счастливый. В австрийских залах аншлаг. И это учитывая, что в основном европейские площадки вмещают 2 тысячи человек. Аплодисменты не стихают даже спустя 10 минут после окончания спектакля. А это уже показатель популярности и престижа белорусского балета за рубежом.

Прямиком из исторического Зальцбурга балетная труппа Большого театра отправится в столицу Баварии - Мюнхен. На филармонической сцене Гаштайг артисты белорусского балета представят нашумевшее "Лебединое озеро" Александры Тихомировой. Стало известно, что в репертуар Большого театра будут внесены изменения. В следующем гастрольном сезоне помимо классики Чайковского Австрия и Германия смогут увидеть "Жизель". Рекламные съемки спектакля уже проведены.