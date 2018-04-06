Белорусским опытом по сохранению историко-культурного наследия заинтересовался Оман

4 Апреля 2018 07:11

Об этом стало известно по итогам переговоров министра культуры нашей страны Юрия Бондаря и посла Сергея Рачкова с коллегой из аравийского королевства Хайсамом бен Тариком аль-Саидом. Он, к слову, является членом королевской семьи. Также стороны обсудили возможность выступлений коллективов Большого театра Беларуси в Омане и приняли участие в открытии выставки "Беларусь - на перекрестке цивилизаций" в местном национальном музее. Отдельным пунктом визита стали встречи Сергея Рачкова с главой Оманской торгово-промышленной палаты и представителями бизнеса. На апрель запланирован визит белорусской деловой делегации в Оман.